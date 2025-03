Maldini: "Papà? Mi ha dato consigli importanti. Con la sua esperienza è prezioso"

Daniel Maldini, trequartista dell'Atalanta, si è raccontato in un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo. Tanti i temi trattati, a cominciare dal suo passaggio in nerazzurro a gennaio scorso: "Inizialmente sembrava tutto definito per l’estate. Poi ho sentito la forte determinazione dei Percassi e di mister Gasperini: hanno spinto perché venissi subito, e così la scelta è diventata molto semplice. Quando un club ti fa sentire così voluto, non puoi aspettare troppo".

Che idea ti eri fatto dell’Atalanta da fuori?

"Era chiaro che fosse il posto ideale per fare uno step importante nella mia carriera. Una società seria, molto ben organizzata, con strutture che ti permette di dare sempre il massimo. A Zingonia ho avuto la conferma di ciò che immaginavo dall’esterno. Anche se devo dire che nella mia carriera finora, da Milanello al centro del Monza, ho sempre trovato ottime condizioni per lavorare".

Come vivi la responsabilità del tuo cognome?

"Non la vivo come una pressione. So che può sembrare strano, ma da sempre sono abituato a convivere con questa situazione e non mi ha mai dato fastidio, neanche da piccolo. Più che un peso, è qualcosa che ti abitui a gestire naturalmente".

Tuo padre ti consiglia nelle decisioni calcistiche?

"Certamente mio padre, con la sua esperienza, è prezioso. Mi ha dato consigli importanti, ma tutta la famiglia mi sostiene sempre nelle scelte, incluso questo passaggio all’Atalanta. È fondamentale avere persone vicine che ti supportano".