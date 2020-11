Malmoe, Tomasson vince il campionato svedese da allenatore

Lo storico ex attaccante rossonero Jon Dahl Tomasson, ora allenatore del Malmoe, nella giornata di domenica si è aggiudicato il campionato svedese con tre giornate d'anticipo battendo 4-0 il Sirius all’Eleda Stadion, nel quartultimo turno dell’Allsvenskan. Per Tomasson si tratta del primo trofeo da allenatore, ma lo scorpione bianco non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti visto che si trova bloccato a casa a causa del Covid-19.