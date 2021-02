Manchester United, idea André Silva se Cavani non rinnova: l'ex Milan è un osservato speciale

Idea André Silva in casa Manchester United. Come riporta Metro, i Red Devils starebbero valutando con grande attenzione il profilo dell'ex attaccante del Milan, oggi all'Eintracht Francoforte, in caso di mancato rinnovo di contratto di Edinson Cavani al termine di questa stagione. El Matador pochi mesi fa ha firmato un accordo per un anno e, se una delle due parti dovesse decidere di interrompere già a giugno questo matrimonio, ecco che il portoghese potrebbe diventare quindi obiettivo concreto.

In questa stagione André Silva ha finora realizzato 19 gol e 5 assist in 22 presenze con le Aquile.