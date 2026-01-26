Marc van Bommel ricorda il suo esordio con il Milan

15 anni fa Marc van Bommel faceva il suo esordio con la maglia del Milan. Il centrocampista, arrivato nel gennaio 2011 dal Bayer Monaco, fece la sua prima apparizione in rossonero in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, vinto per 2 a 1 dalla formazione di Max Allegri. Da quel momento l'olandese ha totalizzato 50 presenze con la maglia del Milan in un anno e mezzo.

Sui propri canali social van Bommel ha voluto ricordare questo scrivendo: "In questo giorno, 15 anni fa, ho fatto il mio debutto con il Milan. Da Milanello alla partita a San Siro, lo Scudetto, la Supercoppa e tanti altri momenti speciali, ricordi che porterò sempre con me. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia rossonera e grato a tutti coloro che mi hanno circondato in quel periodo".