Daniele Massaro, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole a SportMediaset su Zlatan Ibrahimovic: "E' due anni che gioca in un campionato che non ha ritmi di quello italiano. Bisogna vedere. Ovviamente Maldini e Boban stanno lavorando per capire anche se ha le motivazioni giuste per tornare al Milan".