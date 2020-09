Massaro su Van Basten: "Resta il numero uno. Gli dispiace molto non vedere il Milan in Champions"

Intervistato da Il Giornale, l'ex rossonero Daniele Massaro ha parlato così di Marco van Basten e dell'incontro durante il quale gli ha consegnato la nuova maglia del Milan: "Marco resta il numero uno. In quell’incontro mi ripeteva del suo dispiacere nel vedere il Milan in grave ritardo in classifica e assente dalla Champions League. Ora penso che quei tempi cupi siano finiti. E spero di ritrovare Milan-Monza anche in A tra qualche mese".