Mastour si presenta alla Virtus Verona: "Non voglio pensare al passato, voglio migliorare"

"Sono contento di essere qui, di iniziare questo nuovo percorso, di vedere il mio nuovo mister di fronte: sono carico e non vedo l’ora di iniziare. Il singolo deve mettersi a disposizione del collettivo, in ritiro scopriremo insieme gli obiettivi: ma sono certo che verrà fuori un grande percorso. Mister Fresco ha una conoscenza di calcio veramente ampia, è un maestro: saprà mettermi nelle migliori condizioni. E per me è un onore essere sotto la sua guida": esordisce così, nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo volto della Virtus Verona, l'ex Milan Hachim Mastour.

Che prosegue poi: "Non voglio più pensare al passato, ora voglio solo concentrarmi su questo percorso, voglio migliorare in ogni allenamento, in ogni partita. La Virtus una famiglia, un ambiente così è veramente molto raro da trovare, e quando si trova bisogna sfruttarlo e goderselo al meglio. Poi ovviamente dobbiamo alzare tutti quanti l’asticella e porci obiettivi importanti, ognuno deve mettere il suo e anche di più. Io sono qui per scrivere nuove pagine con il sorriso e con la voglia di divertirmi in campo".

Il discorso si sposta poi al tema della depressione, di cui aveva recentemente parlato: "Il consiglio che posso dare è sentirsi, parlare con se stessi, capire da dove arrivano certi pensieri e circondarsi di persone che possono aiutarti".

Conclude rispondendo a chi gli chiede cosa si aspetta dalla Serie C: "So che il campo è verde, ci son due porte e un pallone (ride, ndr). Io entro in campo a fare il mio lavoro in accordo col mister. Non mi concentro su quello che troverò ma su quello che sono”.