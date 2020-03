Maxi cauzione per Ronaldinho: servirà un milione e mezzo. E spunta l'ipotesi riciclaggio

Servirà il pagamento di una maxi cauzione per rimettere in libertà Ronaldinho e suo fratello, arrestati una settimana fa in Paraguay per detenzione di passaporto falso. Stando a quanto riportato dalla stampa brasiliana servirà circa 1,5 milioni di euro per ottenere la libertà condizionata dei due.

Rimane in ogni caso tutta da chiarire la posizione del brasiliano che, stando a quanto riportato da L'Equipe, potrebbe essere indagato anche per riciclaggio di denaro, la stressa accusa mossa nei confronti di Dalia Lopez, la donna che ha organizzato il viaggio in Paraguay dell'ex campione brasiliano.