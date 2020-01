Menez già in bilico: l'ex Milan non convince al Paris FC in Ligue 2

Potrebbe chiudersi già in questo mercato di gennaio l'avventura di Jeremy Menez al Paris FC. Stando a quanto riportato da Le Parisien, infatti, l'ex Milan finora non ha convinto, con tre assist e nessun gol messo a segno per la formazione dell'Ile-de-France. A tal proposito è in programma un incontro fra Renè Girard, tecnico della formazione parigina, la proprietà e gli agenti del giocatore.