Meno di 500', adesso l'infortunio: inizio da dimenticare per Kessie al Barça

Meno di 500 minuti giocati e adesso un infortunio che chiude il suo 2022 calcistico. Franck Kessié sperava sicuramente di avere un altro impatto nel Barcellona ma finora ha avuto pochissime possibilità per mettersi in mostra; il centrocampista ivoriano è stato schierato titolare da Xavi soltanto in cinque occasioni (due in campionato e tre in Champions League) e in quattro partite è rimasto in panchina. L'ex rossonero ha segnato un solo gol, contro il Viktoria Plzen a inizio settembre, e non sembra essere indispensabile per il tecnico blaugrana, che gli preferisce giocatori con caratteristiche molto diverse. A questo punto verrebbe da chiedersi - anche se sono trascorsi solo pochi mesi - se la scelta di lasciare il Milan sia stata corretta. In maglia rossonera Kessié aveva mostrato tutto il suo potenziale, affermandosi come uno dei calciatori migliori del campionato italiano; indispensabile per Pioli, era stato uno dei trascinatori nella cavalcata vincente del Diavolo verso il suo 19° Scudetto, soprattutto nella parte finale. Oggi, invece, recita la parte del comprimario e fa fatica ad emergere in un ambiente totalmente diverso. Il problema muscolare accusato ieri lo costringerà a tornare in campo nel 2023: a meno di clamorosi scossoni di mercato, dovrebbe restare in Catalogna, ma con quale ruolo?