Mercato Milan, Antonini: "La priorità è il difensore centrale, ma serve un rinforzo anche a centrocampo"

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sulmercato del Milan: "In questo momento l‘Inter è certamente più forte, per profondità e completezza della rosa. Al Milan serve un difensore centrale e mi pare che sia il primo obiettivo dei dirigenti rossoneri per il prossimo mercato. Ma serve anche un rinforzo a centrocampo: superare il periodo della coppa d’Africa senza Kessie e Bennacer non sarà uno scherzo, anche perché sappiamo per esperienza che quando i giocatori tornano dalla coppa d’Africa hanno bisogno di altro tempo per riportarsi al top".