Messias rivela: "Vorrei chiudere la carriera con un trofeo nel Genoa"
Junior Messias, ex giocatore del Milan che milita ora nel Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX e ha raccontato qual è il suo obiettivo prima di chiudere la carriera da calciatore: "Mi piacerebbe vincere un trofeo con il Genoa. Detto così sembra difficile, quasi impossibile. Ma guardate cosa ha fatto il Bologna l’anno scorso. Non era una big, non era una delle favorite. Ma con il lavoro è riuscita a vincere la Coppa Italia. Ecco, credo che la Coppa Italia possa essere un nostro obiettivo. Bisogna crederci e lavorare con quell’obiettivo. Sarebbe bello chiudere così la mia carriera, con un trofeo vinto con la maglia del Genoa".
