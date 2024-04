Milan eliminato dell'Europa League. Tassotti: "Grande delusione. La Roma è passata perché l’ha voluto di più"

Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento del Milan alla Gazzetta dello Sport dopo l'eliminazione del Diavolo dall'Europa League: "Grande delusione. Questione di convinzione, e questo è l’aspetto a mio parere più preoccupante. La Roma è passata perché l’ha voluto di più ed è un peccato perché il Milan era un candidato alla vittoria finale, sulla carta quella rossonera è una rosa da titolo.

Mi pare quasi che a San Siro non abbiano avuto ben chiaro che si trattava di un dentro-fuori, situazioni in cui non puoi sbagliare nulla. Nelle coppe basta sbagliare un paio di gare e sei fuori. In Champions nonostante il girone di ferro il Milan avrebbe potuto non solo passare, ma secondo me fare anche strada e questo lascia molto rammarico. Giudizio della stagione rossonera? Sufficiente, perché l’obiettivo imprescindibile della Champions verrà raggiunto".