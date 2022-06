Milan, guarda che Gustavo Gomez! Sei gol nelle prime nove di campionato con il Palmeiras

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gustavo Gomez, ex meteora rossonera, non ha lasciato il segno nella sua esperienza al Milan ma da quando è tornato in Sud America, più precisamente al Palmeiras, la sua carriera ha subito una svolta. Ha vinto due Copa Libertadores ed il capitano di una delle suqadre più gloriose di tutto il Brasile. Quest'anno addirittur, dopo 9 giornate di campionato ha già messo a segno 6 gol e lui gioca come terzino destro. Delle reti segnate, una ogni 135 minuti, solo una è arrivata dal dischetto. Lo riporta transfermarkt.