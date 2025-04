Milan imbattuto nei derby, F. Galli: "Inter più forte, ma i rossoneri possono tenere testa ai nerazzurri"

In vista del derby di Coppa Italia di questa sera, Filippo Galli, ex difensore, tecnico e dirigente del Milan, ha dichiarato a Tuttosport: "Milan imbattuto quest'anno nei derby? Dimostra come ogni partita sia una storia a sé. Il Milan ha una rosa che può competere nel doppio scontro e nella singola partita con l’Inter, nonostante i nerazzurri ad oggi abbiano dimostrato, visti i risultati ottenuti, di essere più forti. Ma i rossoneri possono tranquillamente tenere testa ai nerazzurri. Per la consapevolezza delle proprie forze è importante pure per l’Inter raggiungere la finale.

Triplete Inter incubo per i milanisti? Per i tifosi rossoneri un altro Triplete dell’Inter sarebbe una sofferenza. La goliardia a Milano è elevata, normale che per i sostenitori rossoneri non sia un’eventualità tanto digeribile".