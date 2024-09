Milan-Lecce, chi si rivede! Questa sera il ritorno di Rebic a San Siro

Vincere questa sera contro il Lecce significherebbe tanto per il Milan, non solo perché darebbe un senso, e continuità, alla vittoria nel derby contro l'Inter, ma anche perché balzerebbe in testa alla classifica di Serie A almeno per una notte.

Contro la formazione di Paulo Fonseca si troverà però un avversario assetato di riscatto dopo lo scivolone in Coppa Italia e gli ultimi deludenti risultati in campionato. Nel corso della conferenza stampa di ieri Luca Gotti ha provato a dare una scossa alla sua squadra dicendo che "Talvolta gli errori commessi possono diventare una grande risorsa, se riusciamo ad utilizzarli nel modo giusto".

Allo stesso tempo, però, l'allenatore dei salentini ha detto che la sua squadra è chiamata a fare il massimo di quelle che sono le sue possibilità, in rapporto anche alle sue caratteristiche. Serve però esperienza, leadership in questo Lecce, motivo per il quale i giallorossi faranno affidamento sul grande ex della partita, Ante Rebic.