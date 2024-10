Milan-Napoli, Eranio: "Rossoneri competitivi in Italia, lotteranno fino alla fine per il titolo"

L'ex calciatore del Milan Stefano Eranio è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha parlato della sfida di questa sera tra rossoneri e Napoli, big match della decima giornata di campionato:

"Il Milan ha allestito una squadra competitiva e sono convinto che lotterà fino alla fine per lo scudetto. Ho qualche dubbio sul cammino della squadra di Fonseca in Europa non so se riuscirà a continuare su questa linea grande qualità, il calendario è impegnativo e sono l’allenatore è nuovo".