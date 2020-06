Mirabelli non ha dubbi: "André Silva? Diventerà un top"

In merito al futuro di André Silva, Massimiliano Mirabelli, ex ds rossonero, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "È giovane e ha grandi qualità. Ha bisogno di adattarsi. Arrivò al Milan dal campionato portoghese, aveva fatto bene anche in Nazionale. Doveva adattarsi. In Germania sta facendo bene. E di una cosa sono certo: sarà uno degli attaccanti più importanti del futuro. Pentito della scelta? Assolutamente no. Il tempo lo dimostrerà".