Mirabelli su Aubameyang: "Ho cercato di prenderlo al Milan"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato così di Pierre-Emerick Aubameyang: "Era un mio pallino dai tempi in cui ero all’Inter. Lo seguivo al Saint Etienne. Non sono stato ascoltato abbastanza. Poi quando sono andato al Milan ho cercato di prenderlo. Aubameyang è straordinario, può giocare in qualsiasi top club europeo".