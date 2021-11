Mirabelli sul Milan in Champions: "Non merita un solo punto in classifica, ho visto prestazioni di livello"

Vedendo le partite del Milan, la squadra non merita un solo punto in classifica. Avrebbe meritato molto di più. Ho visto prestazioni di livello e qualche arbitraggio sfortunato. Mi aspetto che i rossoneri possano provare a chiudere bene, anche perché per quanto riguarda le prestazioni non gli si può dire nulla”. Così a Tuttomercatoweb l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli in merito al rendimento in Champions League dei rossoneri.