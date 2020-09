Mirabelli: "Tonali è un grande acquisto del Milan, giusto investire sul domani"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha commentato così il colpo Tonali da parte dei rossoneri: "Tonali è un grande acquisto. Un calciatore forte, giovane, di grande prospettiva. Un tassello per il futuro. Giusto investire sul domani. Inter beffata? Il gioco delle parti quando un calciatore è conteso. L’Inter lo ha seguito, però non è che non abbia la possibilità di prenderlo. Ma probabilmente cerca di investire su calciatori più pronti nell’immediato".