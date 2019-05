MLS, Ibrahimovic squalificato per condotta violenta con due giornate

Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per due giornate da parte della Commissione Disciplinare della MLS. Il giocatore dei Los Angeles Galaxy infatti è stato punito per condotta violenta a causa di uno scontro avvenuto nella sconfitta per 2-0 a New York City dello scorso sabato. Ibrahimovic ha affrontato a muso duro il portiere Sean Johnson, afferrandolo per il collo con la mano destra prima che entrambi cadessero sul pavimento. Pertanto lo svedese è stato punito con due giornate e un'ammenda non divulgata.