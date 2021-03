MN - A. Colombo: "Non sono sorpreso da Pioli, è un piacere vedere questo Milan"

Angelo Colombo, ex giocatore rossonero, ha commentato così il lavoro di Pioli sulla panchina del Milan ai microfoni di Milannews.it: "Pioli non mi ha sorpreso. Pioli sa bene quello che stanno vivendo i giocatori perchè ha fatto il calciatore. Ha esperienza, allena ad alti livelli da tempo. Per me è importante che un allenatore sia un ex giocatore perchè per me ha qualcosa in più rispetto a chi non ha giocato. Quello che mi sta stupendo di più non è un singolo giocatore, ma tutto il gruppo. Ieri hanno giocato benissimo anche coloro che hanno giocato meno. E' bello anche vedere tutti che festeggiano e si abbracciano dopo un gol. Si vede che c'è un gruppo unito, questo è un segnale importantissimo. Il calcio è uno sport collettivo e il gruppo è fondamentale. E' davvero bello vedere l'unione che c'è tra i giocatori, è un piacere vedere questo Milan. Vediamo poi come andrà a finire il campionato, noi stiamo facendo benissimo e siamo secondi".

