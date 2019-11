MN - Albertosi: "Ibra sarebbe un grande acquisto, aiuterebbe anche i giovani a crescere"

Intervistato da MilanNews.it, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi ha parlato così del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "Io sarei favorevole perché il problema del Milan è anche il gol, oltre che la difesa. Sicuramente non sarà l’Ibrahimovic di cinque anni fa, però è un giocatore che il gol lo sente, ha fisico e sa tenere palla. Se Ibra accettasse di venire al Milan sarebbe un grande acquisto, almeno per un paio d’anni riuscirebbe a far crescere i tanti giovani validi che ci sono in squadra. I giovani crescono anche attraverso i risultati, se si continua a perdere è un problema".