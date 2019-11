MN - Albertosi: "Pioli? Serve tempo, ma si sono già visti dei miglioramenti a livello di gioco"

L'ex portiere rossonero Enrico Albertosi, intervistato da Milannews.it, ha dichiarato su Marco Giampaolo e Stefano Pioli: "Io non avrei mandato via Giampaolo: lui è abituato a lavorare con squadre giovani, ma ha bisogno di tempo. Ha sempre fatto bene in squadre da metà classifica in giù, ma il Milan vuole i risultati subito, pur avendo una rosa giovane. Questo tante volte non è possibile. Ora è arrivato Pioli: quando entri in corsa non conosci l’ambiente e serve tempo, ma si sono visti dei miglioramenti a livello di gioco, purtroppo non si sono visti a livello di risultati. Ma penso che con l’andar del tempo arriveranno anche quelli".