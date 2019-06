MN - Albertosi: "Reina è una garanzia. Plizzari? È un giovane che deve crescere"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, il quale ha parlato così di Pepe Reina e di Alessandro Plizzari: "Reina è una garanzia e lo ha dimostrato nella scorsa stagione: quando è subentrato a Donnarumma ha fatto ottime cose. Per cui, se il Paris Saint-Germain effettivamente offrisse Areola e soldi per Gigio, io glielo darei. Plizzari? Agli Europei gli ho visto fare delle buone cose. Ha parato anche alcuni rigori consecutivi, anche se spesso, in quei casi, si tratta di errori degli avversari: se un rigore viene tirato come si deve, infatti, per il portare non c’è niente da fare. È un giovane che deve crescere. Ha giocato nell’Under 20 ed è andato bene, ma non ha fatto sfracelli. Sicuramente potrebbe fare il terzo portiere".