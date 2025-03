MN - Braglia su Maignan: "Non è sereno come nell'anno dello scudetto, ma sfido chiunque a giocare in una squadra con questi alti e bassi"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Simone Braglia ha rilasciato queste dichiarazioni:

Da ex portiere come giudica il momento di Mike Maignan?

"Il valore non si discute, non è che lo perdi da un momento all'altro. Ma sfido a giocare in una squadra con questi alti e bassi, la squadra non lo difende dalle offensive che costantemente arrivano. E lui non ha la stessa serenità dell'anno dello scudetto, dove parava tutto".

Conceiçao le piace?

"Sì. È la società che non mi piace, non si sa chi fa cosa".

Il tecnico portoghese sembra non avere molte chance di permanenza

"Penso che la società abbia già fatto le sue scelte e indipendentemente dai risultati che arriveranno non penso che possa essere confermato".