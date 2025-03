MN - Braglia su Milan-Como: "La pressione sarà sui rossoneri, San Siro avrà la sua importanza"

Simone Braglia, doppio ex di Milan e Como, ha parlato così a Milannews.it della partita di questa sera:

Milan-Como, che partita si aspetta?

"Una partita in cui ci sarà pressione sul Milan che non passa un buon periodo. Ma non è il Como dell'andata, all'epoca andava a mille, tanto che anche la Juventus ha rischiato grosso. Pertanto il Milan è favorito e San Siro avrà la sua importanza, anche se magari l'ambiente esterno potrebbe influenzare".

Il tecnico dei lariani, Fabregas, è stato anche accostato al Milan. È un profilo per i rossoneri?

"Fabregas è un allenatore che farà parlare di sé, tra i giovani tecnici uno dei più interessanti. Ma oggi lui e il Como stanno lavorando a un progetto ampio, che va dalla valorizzazione dei giovani talenti allo stadio. Una squadra che diventerà importante che ha dietro una proprietà importante. E lui è anche azionista. Pertanto non ce lo vedo a oggi in un contesto diverso da quello di Como".