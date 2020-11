MN - Braglia sul futuro di Donnarumma: "Credo che rimarrà al Milan"

In merito al rinnovo di Gigio Donnarumma, l'ex rossonero Simone Braglia ha spiegato a Milannews.it: "Il Milan è sicuramente una grande squadra, ma non è più il Milan di prima, sia come squadra sia come società. Donnarumma è in mano ad un procuratore che sa il fatto suo, e per lui non vedrei male un'esperienza di tipo internazionale. E' un ragazzo di sani principi, quindi credo che rimanga al Milan, anche per un fatto familiare".

