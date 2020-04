MN - Brocchi: "La mia rete non data contro l'Ajax? Era gol clamoroso"

Cristian Brocchi, intervistato da Milannews.it, ha parlato così del gol che non gli è stato assegnato contro l'Ajax il 23 aprile 2003: "Era gol clamoroso. Infatti è una delle due cose, nella mia carriera, che mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Perché ho fatto gol in tutte le manifestazioni in cui ho giocato e quindi mi manca il gol in Champions League. Non ho potuto fare l’en plein. E poi, la seconda, è quella di non aver fatto un minuto nelle due finali di Champions League a cui ho partecipato, ovvero quelle del 2003 e del 2007. Il tutto dopo aver preso parte a quarti e semifinali".