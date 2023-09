MN - Cardone: "Corsa scudetto? Milan un po' indietro al momento..."

In merito alla corsa scudetto e alle possibilità del Milan di Stefano Pioli di vincere il campionato, Giuseppe Cardone, ex giocatore rossonero, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Se reputo i rossoneri ancora competitivi per lo scudetto? Al momento, mi sembra un Milan troppo indietro per obiettivi simili. L’Inter, nel derby, ha fatto vedere di essere la squadra più forte di tutte. Non so quanto la squadra di Pioli attuale possa competere…”.