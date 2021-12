MN - Eranio sulla corsa scudetto: "Inter favorita, ma il Milan può arrivare in fondo"

Queste la parole di Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, a Milannews.it sulla corsa scudetto: "L'Inter, per me, è la squadra più attrezzata per lo scudetto, ha fatto dei cambi, ma li ha fatto con intelligenza, sostituendo chi è andato via con giocatori di qualità. Loro sono davanti a tutti, poi ci sono Milan, Napoli, Atalanta e Juventus. La speranza è che i rossoneri abbiano scontato la sfortuna, ma già trovarsi in questa posizione dopo tutti questi problemi è sicuramente positivo. Sono convinto che il Milan possa arrivare fino in fondo".