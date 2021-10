MN - Galderisi: "Non so se vincerà lo scudetto, ma il Milan è una squadra fortissima"

Dove può arrivare il Milan in campionato? Queste la risposta dell'ex rossonero Giuseppe Galderisi ai microfoni di Milannews.it: "Il Milan è una squadra che arriverà fino alla fine e farà un grande campionato. Non so se vincerà lo scudetto ma i rossoneri sono una squadra fortissima e che sta facendo benissimo. Il campionato è lungo e con il rientro di tutti, questa è una squadra che ha caratteristiche e potenzialità incredibili. Può giocare con due punti pesanti, con il trequartista e con gli esterni e queste soluzioni si hanno in una squadra forte".

