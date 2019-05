MN - Gandini: "Ha ragione Gattuso, il quinto posto non sarebbe un fallimento. La sconfitta nel derby..."

L'ex dirigente rossonero Umberto Gandini ha dichirato ai giornalisti presenti a margine dell'evento organizzato oggi a Milano da Special Team Legends e FIGC:

Sulla stagione del Milan: "Il quinto posto non sarebbe un fallimento, ha ragione Gattuso. Non si può pensare che arrivare nei primi posti sia un fallimento. Il Milan ha fatto un buonissimo campionato, ha avuto l'occasione per fare un grandissimo campionato, ma la sconfitta nel derby ha condizionato il finale di stagione. Oggi però ha ancora le chance di andare in Champions".

Su Gattuso: "Sono cose che decide la società. La parte tecnica e gestionale valuteranno il risultato di Rino e poi decideranno cosa fare. Chi comanda deciderà".

Su Leonardo: "Leggendo i giornali, mi sembra sia un momento complesso. Non dimentichiamo che la società rossonera è nuova, ci sono grandi manager e dirigenti. Serve tempo, le voci non hanno fatto bene, spero che le cose si sistemino il prima possibile. Rispetto a quando c'ero io, non è cambiato solo il Milan, ma tutto il mondo".