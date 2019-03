MN - Ganz: "Il Milan arriva meglio dell'Inter, ma il derby te lo devi giocare"

In vista del derby di domenica tra Milan e Inter, il doppio ex Maurizio Ganz ha dichiarato a Milannews.it: "Il Milan arriva in condizioni ottimali, visto che nelle ultime tre partite ha portato a casa tre vittorie. Ha faticato un po', ma ha comunque vinto queste gare. L'Inter, invece, arriva da una sconfitta, due pareggi e una vittoria. Domani saranno impegnati in Europa League, vedremo quante energie fisiche e mentali perderanno. Forse il Milan arriva meglio, ma il derby te lo devi giocare. Non sempre chi arriva meglio vince. Sembrano parole fatte, ma nei derby è davvero così, sono match che ti devi giocare perchè sono partite diverse dalle altre".