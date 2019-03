MN - Ganz su Piatek e Paquetà: "Kris è un attaccante che vuole fare fatica, a centrocampo serviva un giocatore di qualità come il brasiliano"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Maurizio Ganza ha parlato così dei due acquisti di gennaio del Milan, cioè Piatek e Paquetà": "Piatek è devastante, speriamo possa andare avanti così. Piatek e Paquetà sono stati due acquisti fondamentali per il Milan: il polacco ha dato quella cattiveria e quella consapevolezza di avere davanti un giocatore che vuole fare fatica, mentre con Higuain non era così. Sia i centrocampisti che i difensori hanno grande voglia di dargli palloni per farlo segnare perchè sanno benissimo che Piatek si dà da fare sia con la palla che senza palla visto che rincorre tutti. Paquetà è stato il giocatore che ha dato grande qualità al centrocampo milanista. Ok Suso e Calhanoglu, ma serviva un altro giocatore di qualità. La fisicità la danno Kessie e Bakayoko, quindi serviva un giocatore di qualità come Paquetà".