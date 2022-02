MN - Ielpo: "Diaz? Ho visto in lui il temperamento del fuoriclasse"

Intervistato da Milannews.it, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha messo in risalto l'ottimo ingresso in campo nel derby di Brahim Diaz che ha dato la scossa a tutto il Milan: "Brahim Diaz, ho visto in lui il temperamento del fuoriclasse. E si è visto dalle prime partite che è sceso in campo che questo ragazzo ha qualcosa in più…".