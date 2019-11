MN - Ielpo su Piatek: "Deve ritrovare la forma fisica migliore"

In merito alla crisi di Kris Piatek, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha dichiarato a Milannews.it: "Come uscire dal momento difficile? Insistendo e segnando. Quando si va in crisi mentale bisogna trovare la forma fisica, cosa che mi sembra stia ritrovando: lo vedo molto meglio rispetto all’inizio di stagione dove addirittura sembrava lento. Anche con la fiducia scaccerà via le incertezze che portano a questa crisi di gol".