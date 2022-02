MN - Ielpo sul derby: "Nel secondo tempo la musica è cambiata, Inter confusa e il Milan ne ha approfittato"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby ai microfoni di MilanNews.it: "Se mi aspettavo la vittoria in rimonta del Milan? Guardando la partita no, anche perché l’Inter stava giocando meglio e il Milan aver esaurito tutte le sue cartucce. Nel secondo tempo la musica è cambiata, la formazione di Simone Inzaghi è apparsa confusa e il Milan ne ha approfittato".