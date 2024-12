MN - Laursen: "Il Milan è sempre stata la mia squadra preferita, sin da quando ero piccolo"

vedi letture

Martin Laursen, ex difensore rossonero, intervistato da Milannews.it, ha raccontato:

Martin Laursen, come è stata la rimpatriata a Milano per i 125 anni del club?

"Ero molto felice, onorato di essere stato invitato e di essere lì. Il Milan è sempre stata la mia squadra preferita, sin da quando ero piccolo e anche adesso che ho smesso e non vivo più in Italia mi sento parte della famiglia del Milan".

Avevi un giocatore che seguivi da ragazzo?

"Il mio idolo era Paolo Maldini, il mio giocatore preferito e non posso credere di aver giocato al suo fianco per tre anni".

Maldini che è stato il grande assente alla festa

"Questa è una cosa che fatico a comprendere. Lui è il più grande di tutti, al suo pari forse Franco Baresi. Mi spiace veramente che ci siano problemi fra lui e il Milan, non deve essere così e non riesco nemmeno a capire perché Paolo è una persona buona e tranquilla".

Che cosa ti porti dai tre anni vissuti al Milan?

"Ho sempre cercato di fare del mio meglio quando ero qui, ho vissuto tre anni bellissimi giocando in una squadra che all'epoca, forse, era la più forte di tutte. Sono riuscito a vincere la Champions, sono cose che non si dimenticano. E tornare a Milano per me è sempre una cosa bellissima".