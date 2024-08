MN - Niang: "Il palo di Barcellona? Cose che nel calcio succedono anche ai più grandi"

Eroe della salvezza impossibile dell'Empoli, M'Baye Niang cerca una nuova avventura. L'attaccante senegalese, approdato in Toscana a gennaio, ha contribuito all'impresa con 6 reti in 14 partite, segnando la rete decisiva contro la Roma nei minuti di recupero dell'ultima giornata. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il senegalese ripercorre la sua ultima stagione e anche i suoi anni al Milan, club che l'ha portato in Italia quando aveva solo 17 anni.

Momento più bello in rossonero?

"Il derby con l'Inter vinto per 3-0 (31 gennaio 2016, ndr). Servo un assist a Bacca e segno il gol che chiude definitivamente la partita. Fu una serata magica".

Il palo colpito a Barcellona è il grande rimpianto?

"Doveva andare così, avevo incrociato il pallone e non è andata come speravo. Sono cose nel calcio che succedono anche ai più grandi, serve andare avanti ma ho avuto altre occasioni per prendermi delle soddisfazioni. Così come il Milan che è tornato ad essere stabilmente in Champions".