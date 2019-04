MN - Pancaro: "Milan, le due punte mi sono piaciute. Bisogna riprendere subito a fare punti"

Queste le parole rilasciate da Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul momento del Milan: "Bisogna accettare quello che si è, a questo punto della stagione non si può cercare altro. Gattuso sa benissimo questo, è consapevole di tutto ciò. Il Milan deve ottenere il massimo di quello che si può. L'idea di giocare con due punte mi è piaciuta molto, è stata un'intuizione giusta. Bisogna riprendere subito a fare punti, anche se non sarà facile sabato a Torino. Peccato per gli infortuni di Paquetà e Donnarumma".

Sul modulo: "A me il modulo con le due punte mi è piaciuto molto, ho visto una squadra viva. Secondo me anche Suso potrebbe giocare dietro le punte oppure si può tornare al 4-4-2. Toccherà a Rino prendere la decisione migliore per arrivare all'obiettivo Champions. Il Milan deve tenersi stretto il quarto posto".

Sul doppio confronto con la Lazio: "La Lazio è davvero forte, ieri a Ferrara c'è stato uno stop inaspettato, ma è in ottime condizioni. Il Milan deve ritrovare un po' di entusiasmo, ma se la può giocare alla pari con la Lazio".