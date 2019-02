MN - Pancaro su Biglia: "Nel suo ruolo è uno dei più forti al mondo, è un recupero importante per il Milan"

In merito al ritorno in campo di Biglia, Giuseppe Pancaro, ex giocatore milanista, ha dichiarato a Milannews.it: "Chi lascerà il posto a Biglia? Non lo so, ci penserà Gattuso. Io sono convinto che Rino sarà contento di avere questo 'problema' di abbondanza piuttosto che avere scelte obbligate. Biglia, nel suo ruolo, è uno dei più forti al mondo, quindi è un recupero importante per il Milan".