MN - Perfetti: "Balotelli in Brasile è amatissimo, un affare per chiunque"

Fabio Perfetti, opinionista di Sportitalia e proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan News di Mario Balotelli e del suo possibile approdo nel Brasileirao: "Balotelli non diventerà mai ciò che si pensava sarebbe diventato. Si è arricchito molto grazie al suo agente, Mino Raiola, ma sportivamente non credo rientri più nella categoria in cui lo inserivano tempo fa. Il suo nome fa ancora gola, ma personalmente credo farebbe bene ad accettare questa sfida, come ha fatto De Rossi. In Brasile Balotelli è amatissimo, lo si era visto anche durante i mondiali del 2010. Lì potrebbe vivere da protagonista in un mondo, calcisticamente parlando, parallelo. Piuttosto che vederlo in qualche neopromossa, con tutto il rispetto, mi piacerebbe assistere a questo ennesimo colpaccio del Flamengo, anche perché è il club che tifo in Brasile e ne sarei felice. Mediaticamente sarebbe un affare per chiunque, tecnicamente anche. Balotelli potrebbe essere un valido sostituto di Gabigol in vista di gennaio nel caso in cui i Rubronegros non riuscissero a riscattare l’attaccante dell’Inter ma anche un’ottima spalla visto che Jorge Jesus ha già mostrato un attacco a due punte in passato. Per uno come Balotelli, insomma, il posto si trova."