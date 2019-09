MN - Raducioiu: "Quarto posto? Milan parte indietro, ma può colmare il gap. Deve trovare un suo stile di gioco"

Florin Raducioiu, ex giocatore rossonero, ha parlato così a Milannews.it della corsa al quarto posto: "Se il Milan ce la farà a colmare il gap con le altre per lottare per il 4° posto?Considerato il fatto che io sia una persona ottimista, direi di sì, perché il campionato è lungo e ci sono ancora tantissimi punti in palio, però è vero: si è indietro rispetto a loro. Il Milan deve trovare un suo stile di gioco. Il Diavolo adesso è senza una sua identità, è vero che ci serve del tempo, perché il Milan manca di automatismi. Certo, nel calcio si può vincere fortunatamente, con una punizione, un rigore ecc. e fanno bene al morale, ma il Milan ha bisogno avere uno stile di gioco definito".