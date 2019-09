MN - Raducioiu: "Suso non è un trequartista"

In merito alla posizione in campo di Suso, l'ex rossonero Florin Raducioiu ha dicchiarato a Milannews.it: "Non mi permetto di dare consigli a mister Giampaolo, ma per quello che vedo io Suso non è un trequartista. Lui ha dimostrato di giocare benissimo come esterno destro. E' una mia opinione personale e non voglio essere acido nei confronti di nessuno, ma non capisco questa testardaggine su Suso trequartista. Magari poi renderà come vuole lui in futuro, ma ad oggi non rende. Sicuramente Giampaolo avrà avuto risposte che noi non abbiamo visto e sicuramente avrà anche avuto tante conversazioni con il giocatore, ma noi tifosi da fuori non riusciamo a capirne il senso. La risposta è no".