MN - Saudati: "Corsa scudetto? Milan, Inter e Napoli hanno fatto vedere qualcosa in più delle altre"

© foto di Federico De Luca

In merito alla corsa scudetto e su chi sia favorito per la vittoria finale della Serie A, Luca Saudati, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it: "Milan favorito per lo Scudetto? Insieme ad Inter e Napoli mi sembra abbia fatto vedere qualcosa in più delle altre".

