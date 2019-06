MN - Zaccardo: "Maldini e Boban? Grande responsabilità, speriamo riescano a fare bene anche da dirigenti"

In merito alla presenza in società di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, l'ex rossonero Cristian Zaccardo ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Io li posso giudicare da calciatori e come persone e da questo punto di vista posso dire che sono due grande uomini che sono stati due grandi giocatori. Mi hanno detto che Boban è molto intelligente e può fare bene anche questo lavoro, però entrambi sono alle prime esperienze. Non sarà semplice perchè Maldini e Boban avranno la responsabilità di una società gloriosa come il Milan. Speriamo che riescano a fare bene anche da dirigenti".