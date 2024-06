Modena, in chiusura la trattativa per l'arrivo di Caldara: settimana prossima la firma

Chiusa l'avventura al Milan, Mattia Caldara è pronto a ripartire dal Modena: come riferisce Sky, è infatti in chiusura la trattativa per l'arrivo del difensore italiano nel club gialloblu. La firma dell'ormai ex giocatore rossonero, che sbarcherà nella città emiliana a parametro zero, è prevista per la prossima settimana.

Arrivato a Milanello nell'estate 2018, l'avventura al Milan di Caldara è stata purtroppo condizionata dagli infortuni. In maglia rossonera, il difensore cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ha collezionato appena tre presenze.