Montella e gli anni al Milan: "Esperienza straordinaria. Li Yonghong? Mai visto"

MilanNews.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

In merito al periodo passato sulla panchina del Milan, Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Il primo anno è stato straordinario, abbiamo vinto una coppa che non è mai facile contro una squadra sulla carta invincibile in quel momento (Juventus, ndr). Nel secondo anno, quello della ricostruzione, sono cambiati 18 calciatori, parecchi scelti dal club come giusto che sia. Quando ci sono i cambi di proprietà cambiano anche i manager che magari possono avere, giustamente, idee diverse. Non ero un allenatore scelto dal management sportivo e probabilmente ho pagato questo.

Per me è stata un'esperienza straordinaria, allenare il Milan è stato qualcosa di straordinario anche se non era più il vecchio Milan, dato che non entrava nelle coppe da tre anni e la proprietà non era più presente come prima. Ho avuto la fortuna di conoscere forse il miglior dirigente italiano che è Galliani, che è stato straordinario con me. Ho fatto delle esperienze importanti. Se ho mai incontrato Li Yonghong? No, sinceramente credo di non averlo mai visto".